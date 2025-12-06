В Госдуме рассказали, какие документы надо подать для повышенной пенсии

Пенсионеры до 31 декабря могут направить заявление о доплате к пенсии по старости при наличии в семье нетрудоспособных иждивенцев, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). Закон дает право на прибавку в размере трети фиксированной выплаты за каждого иждивенца, максимум за троих.

Как уточнил депутат, для назначения доплаты необходимо предоставить свидетельство о рождении, справку из вуза, документы об инвалидности и подтверждение отсутствия собственной пенсии у иждивенца. Чтобы прибавка начала поступать с начала 2026 года, также нужно оформленное решение медикосоциальной экспертизы.

Господин Панеш также призвал проверить стаж, дающий право на повышающую фиксированную выплату. «Если части стажа пока нет в электронных сведениях, можно успеть запросить архивные справки у бывших работодателей, взять выписки из архивов и подать заявление о перерасчете»,— пояснил он «РИА Новости».

С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии и фиксированные выплаты на 7,6%. В среднем страховая пенсия по старости вырастет на 1,9 тыс. руб. и превысит 27 тыс. руб. Минтруд сообщал, что часть россиян получат январские пенсии досрочно.