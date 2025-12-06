Средняя цена нового авто на Кубани остается на уровне 2,95 млн рублей

Средняя стоимость новых автомобилей в Краснодарском крае в ноябре сохранилась на уровне 2,95 млн руб., при этом некоторые модели Exeed, Lada и Haval заметно подешевели. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авто.ру Оценка».

Наибольшее снижение цены показал китайский Exeed VX — на 3,6%, до 5,64 млн руб. В тройку лидеров по удешевлению также вошли Lada Vesta (падение на 3%, до 1,8 млн руб.) и Haval Dargo (снижение на 2,4%, до 3,41 млн руб.).

Одновременно ряд моделей подорожал. Максимальный рост цен зафиксирован у Livan X3 Pro — на 11,1% до 1,8 млн руб., Livan X6 Pro — на 11%, до 2,39 млн руб. и Changan UNI-S — на 2,4%, до 3,05 млн руб.

По всей России средняя стоимость нового автомобиля продолжает увеличиваться. Динамика роста в ноябре обусловлена повышением розничных цен и изменением структуры предложения. Количество объявлений с китайскими марками за месяц уменьшилось на 10%, а в годовом выражении — на 60%.

Предложение отечественных марок выросло на 13%, прежде всего благодаря Tenet, которая ежемесячно почти удваивает число объявлений. Заметен рост предложения Lada Iskra — в полтора раза по сравнению с октябрем.

Средняя стоимость российского автомобиля поднялась на 8% относительно октября и достигла 1,85 млн руб. Цена китайского автомобиля превысила 3,68 млн руб. что на 3% выше предыдущего месяца.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что средняя стоимость подержанных автомобилей в Краснодарском крае за октябрь снизилась до 1,87 млн руб. Наибольшее падение цен было зафиксировано у ЗАЗ Chance (8,6%; до 279 тыс. руб.), Toyota Highlander (8,4%; до 1,95 млн руб.) и Lifan Smily (7,8%; до 314 тыс. руб.).

Нурий Бзасежев