Автомобиль председателя избиркома Белгородской области попал под удар БПЛА

Служебный автомобиль Toyota Camry главы избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева был поврежден в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в ходе рабочей поездки чиновника в поселок Борисовка Борисовского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, господин Лазарев в момент атаки находился внутри здания, рядом с которым был припаркован автомобиль, что позволило ему избежать ранений. Водитель также успел покинуть транспортное средство незадолго до удара БПЛА. «Водитель за несколько минут до удара БПЛА тоже вышел из авто, что спасло мужчине жизнь»,— написал господин Гладков.

Опубликованные губернатором снимки демонстрируют значительные повреждения представительского автомобиля из гаража правительства области: зафиксировано повреждение крыши, посечен кузов, имеются трещины на лобовом стекле, а также оторвано металлическое покрытие двери.

Ранее сегодня губернатор информировал об ударе беспилотника по автомобилю главы администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа. Этот чиновник получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, и был доставлен в медицинское учреждение. В течение дня обстрелам ВСУ подверглись еще пять муниципальных образований региона, в результате чего пострадали еще двое гражданских.

Сергей Калашников