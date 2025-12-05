Еще два человека ранены из-за удара БПЛА в Белгородской области

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один из пострадавших получил слепые осколочные ранения колена, другой — осколочные ранения плеча. Бригада скорой помощи доставляет их в Валуйскую центральную райбольницу.

В здании посечен фасад.

Сегодня утром из-за удара БПЛА в райцентре Борисовка Белгородской области пострадали еще два человека. От госпитализации они отказались.

Алина Морозова