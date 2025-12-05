Дрон ВСУ ранил главу сельского поселения в Белгородской области

В результате атаки дрона ВСУ ранен глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа Белгородской области Валерий Борисенко. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Беспилотник нанес удар по двигавшемуся автомобилю в поселке Борисовка и повредил транспортное средство.

Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ. У Валерия Борисенко диагностирована минно-взрывная травма, а также множественные осколочные ранения лица и плеча. Для дальнейшего лечения его переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

За минувшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 82 беспилотников и 20 боеприпасов. Известно о восьми пострадавших, 18 поврежденных жилых помещениях и 34 транспортных средствах.

Денис Данилов