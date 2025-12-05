ТАСС: встреча послов ЕС по изъятию российских активов прошла безрезультатно

Встреча послов стран Евросоюза, на которой обсуждался план Еврокомиссии по принудительному изъятию замороженных российских активов, прошла безрезультатно. Об этом ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах Брюсселя.

«Послы провели первую дискуссию по предложению Еврокомиссии о "репарационном кредите" для Украины на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС. Послы не приняли практических решений»,— сообщил собеседник агентства.

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине «репарационный кредит» в размере €165 млрд за счет замороженных в Европе активов РФ. Против плана ЕК выступила Валери Урен, гендиректор бельгийского депозитария Euroclear, на счету которого хранится большая часть заблокированных российских средств.

По данным Bloomberg, против предоставления кредита Украине за счет активов РФ также выступили США. Вашингтон считает, что эти деньги нужны для достижения мира между Москвой и Киевом и не должны использоваться для продолжения боевых действий, сообщили источники агентства.

