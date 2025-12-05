Ушаков: составлять план по урегулированию на Украине во многом будет Кушнер

Составлять формулировки для возможного плана по урегулированию российско-украинского конфликта в основном будет зять президента США Джаред Кушнер. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить будет во многом господин Кушнер»,— сказал Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Помощник российского президента добавил, что Джаред Кушнер подключился к процессу урегулирования «весьма кстати». К «обаянию и дружелюбию» спецпосланника президента США Стива Уиткоффа добавился системный подход к работе, уточнил Юрий Ушаков.

2 декабря президент России встретился в Кремле с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. По словам господина Ушакова, переговоры прошли на основе договоренностей, которых стороны достигли на саммите в Анкоридже в середине августа. При этом помощник российского президента заявил, что на последней встрече стороны так и не смогли достичь компромисса.

О процессе урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Госсекретарь не явился к министрам».