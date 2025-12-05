Ушаков назвал Украину одной из возможных тем переговоров Путина и Моди в Индии

Тема урегулирования военного конфликта на Украине, вероятно, стала одной из основных во время неформальных переговоров руководителей России и Индии. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу «тет-а-тет» накануне вечером. Владимир Путин также поделился с Нарендрой Моди деталями переговоров с представителями США. Господин Моди, в свою очередь, выразил поддержку усилиям России по достижению мира.

Сегодня в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели прошли официальные переговоры господ Путина и Моди. Во время встречи стороны, в частности, обсудили экономическое сотрудничество двух стран и возможность ввода безвизового режима.

Подробнее о переговорах в Нью-Дели — в материале «Ъ».