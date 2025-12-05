Минимальная цена водки в рознице с января 2026 года превысит 400 рублей

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку объемом 0,5 л с января 2026 года вырастет до 409 руб., что на 17,1% выше текущего уровня. Об этом «Ъ» сообщили два источника в алкогольной отрасли, знакомые с планами Минфина.

Ведомство обсуждает с рынком повышение МРЦ и на другие напитки. Бренди может подорожать на 28%, до 605 руб. за 0,5 л, а коньяк и виски — на 16%, до 755 руб.

Собеседники «Ъ» назвали расчеты предварительными. Окончательное решение будет закреплено в приказе к концу декабря.

