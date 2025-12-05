Минфин повысит минимальные цены на крепкий алкоголь с 2026 года

С января 2026 года Минфин России планирует повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Об этом сообщили два источника «Ъ», знакомые с обсуждаемыми расчетами.

Согласно предварительным данным, минимальная стоимость бутылки водки 0,5 л вырастет на 17,1%, до 409 руб. Бренди может подорожать на 28%, до 605 руб. за 0,5 л. Для коньяка и виски с выдержкой от трех лет ожидается рост на 16%, до 755 руб. за бутылку.

Как уточнили «Ъ» собеседники, это лишь предварительные расчеты, итоговые значения МРЦ могут пересмотреть. Окончательные параметры станут известны к концу декабря, когда ведомство выпустит соответствующий приказ. В Минфине на запрос «Ъ» по этому поводу не ответили.

Это ежегодное повышение МРЦ, впервые введенных на водку в 2009 году, а на коньяк и бренди — в 2011-м. Планируемый рост цен сопоставим с прошлогодним.

Подробности — в материале «Ъ» «Спиртное набивает себе цену».