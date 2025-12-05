Хинштейн рассказал о найденных 1,6 тыс. жителей курского приграничья

Свыше 1,6 тыс. жителей курского приграничья, которые числились пропавшими без вести, найдены. Из них 1,3 тыс. человек живы. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«В начале текущего года начали формировать реестр, в него вошли 2 127 человек. Из них 1 637 человек найдены, подавляющее большинство, слава богу, живыми — 1 366. Осталось у нас 490 человек, из них судьба 205 известна и судьба 285 остается для нас, увы, неизвестной»,— сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24». Среди 205 граждан, судьба которых известна властям, живы 77 человек, погибли — 128, уточнил он.

Из приграничья Курской области в этом году вывезли 420 тел мирных жителей, сообщил Александр Хинштейн. «Большая работа по вывозу тел из приграничья, потому что люди погибали, людей убивали, много было стариков, очень много слышал историй о том, как люди оставались без лекарств, тяжелобольные»,— сказал он. По словам губернатора, в тех условиях погибших хоронили в садах и во дворах.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Армия России полностью освободила регион от ВСУ в апреле этого года.