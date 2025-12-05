Путин описал отношения Москвы и Нью-Дели индийской поговоркой

Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения Москвы и Нью-Дели индийской поговоркой. Об этом глава государства заявил во время государственного приема в столице Индии.

«Знаю, что в Индии говорят: вместе пойдем — вместе вырастем. Эти слова очень точно отражают дух, характер и традиции российско-индийских отношений»,— сказал Владимир Путин.

Президент России 4 декабря прибыл в Индию с двухдневным визитом. Владимир Путин вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди поучаствовали в пленарном заседании Российско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели. Сегодня вечером господин Путин встретился с президентом Индии Драупади Мурму.