Путин встретился с президентом Индии Драупади Мурму

Президент России Владимир Путин начал переговоры со своей индийской коллегой Драупади Мурму. Встреча состоялась в Президентском дворце страны в Нью-Дели.

После переговоров пройдет официальный прием — это финальное мероприятие в графике Владимира Путина в Индии. Ранее глава государства встречался с индийским премьером Нарендрой Моди. Также господин Путин выступил на Российско-индийском бизнес-форуме.

Форум проходит 4-5 апреля в Нью-Дели. В это время президент России находится в Индии с государственным визитом.