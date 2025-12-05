Квадратный метр в новостройках Новороссийска стоит более 180 тысяч рублей

В Новороссийске средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке составила 183,6 тыс. руб. Вторичное жилье в городе-герое оказалось значительно дешевле, согласно сведениям управления экономического развития Новороссийска.

По данным на 1 декабря текущего года, средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке Новороссийска составила 137,6 тыс. руб. В частных домовладениях этот показатель составляет 105,6 тыс. руб., а в дачных домах — 98,5 тыс. руб.

Один квадратный метр в иных строениях, помещениях и сооружениях стоит 113,4 тыс. руб., согласно усредненным сведениям управления. В гаражах средняя стоимость квадратного метра составила 38,1 тыс. руб.

Во втором квартале текущего года средняя рыночная стоимость квадратного метра недвижимости в Новороссийске составляла 132,7 тыс. руб., о чем свидетельствует постановление городской мэрии №1731. Директор по исследованиям консалтингового агентства Macon Ольга Змиевская ранее сообщала «Ъ-Новороссийск», что цены на жилье в городе-герое на 16% выше, чем в Краснодаре, но на 16% ниже, чем в Анапе.

София Моисеенко