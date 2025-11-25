Квадратным метрам ищут берега

С 2026 по 2028 годы в Южном районе Новороссийска планируют построить как минимум 20 многоэтажных домов. Во втором квартале 2025 года средняя рыночная стоимость квадратного метра, по официальным данным, в городе составила 132,7 тыс. руб. В Новороссийске начинает развиваться направление курортной недвижимости, но в отличие от классических курортов черноморского побережья, у города собственный путь, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В Новороссийске продолжают строить новые жилые комплексы и целые районы в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Так, с 2026 по 2028 годы в Южном районе Новороссийска планируют возвести как минимум 20 многоэтажных домов, о чем свидетельствует учтенная инвестиционная программа МУП «Водоканал». Эксперты из сферы жилищного строительства и консалтинговых компаний утверждают, что жилье в городе можно приобрести по цене от 120 тыс. руб. за кв. м, но такие квартиры чаще всего располагаются вдали от побережья и пользуются меньшим спросом. За счет роста в 2025 году туристического потока до 1,7 млн человек в городе начинает развиваться направление курортной недвижимости.

Во втором квартале 2025 года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра недвижимости в Новороссийске составила 132,7 тыс. руб., сказано в постановлении городской администрации №1731.

Свежие данные за третий квартал этого года мэрия не предоставляла, но актуальные цены на рынке первичного и вторичного жилья свидетельствуют о том, что реальная стоимость квадратного метра чаще оказывается заметно выше усредненного рыночного показателя.

Коммерческий директор ГК «Точно» Михаил Федоров сообщил «Ъ-Новороссийск», что цены на жилье в городе имеют значительный разброс. «Вдали от моря можно приобрести жилье и от 120 тыс. руб. за квадратный метр. Если рассматривать покупку жилья для инвестиций, то стоимость квадратного метра составит от 200 до 350 тыс. руб. Наиболее доступные лоты стартуют от 8 млн руб. Цена четырехкомнатных квартир на побережье сегодня достигает 20 млн руб.»,— утверждает спикер.

Директор по исследованиям консалтингового агентства Macon Ольга Змиевская отмечает, что цены на квартиры в Новороссийске на 16% выше, чем в Краснодаре, но на 16% ниже, чем в Анапе. Разница в ценах с курортным Сочи составляет 43% — недвижимость в Новороссийске дешевле почти наполовину.

Эксперты считают, что рынок недвижимости в Новороссийске наиболее спокойно перенес период увеличения ключевой ставки. «Цены здесь растут умеренно, без существенных скачков. И это важный сигнал о том, что город остается доступной точкой входа на побережье, особенно на фоне Сочи, где стоимость квадратного метра намного выше»,— рассказала «Ъ-Новороссийск» генеральный директор курорта «Лучи» Ольга Нарт.

Госпожа Нарт также отмечает, что в Новороссийске порядка 85% сделок в сфере недвижимости осуществляются в ипотеку, ипотечный спрос на жилье в городе остается высоким.

Михаил Федоров говорит об обратной динамике: по его словам, в Новороссийске снижается количество сделок по семейной ипотеке. Все большее количество клиентов приобретают квартиры по полной оплате. В том числе, люди из других регионов для переезда на ПМЖ или же для инвестиций.

«Новороссийск идет по иному пути развития в отличие классических курортов вроде Сочи или Анапы. Эти города исторически жили за счет курортной составляющей, которая сегодня трансформируется в формат круглогодичного отдыха. Новороссийск же всегда был городом для повседневной жизни. Он проходит путь, который другие курортные города уже прошли несколько лет назад. Когда город продолжит усиливать свою курортную составляющую, спрос на недвижимость будет только расти»,— считает Ольга Нарт.

По мнению Ольги Змиевской, Новороссийск пока остается в стороне от тренда по застройке апарт-отелями, в отличие от Анапы, Геленджика и других курортных городов Черноморского побережья. Однако этот фактор не влияет на рост популярность курортной недвижимости на территории муниципалитета.

«В городе строится 12 комплексов, все они являются жилыми, то есть с квартирами в составе. Апарт-отелей в городе нет. Однако это не значит, что в городе нет инвестиционного спроса. За девять месяцев 2025 года Новороссийск посетило на 4% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что туризм не является главной специализацией, город, тем не менее, привлекает отдыхающих», — резюмирует госпожа Змиевская.

София Моисеенко