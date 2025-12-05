Курский бизнесмен получил 24 года за передачу Украине зенитного прожектора

Второй Западный окружной военный суд приговорил гендиректора курского ООО «Прожектор» Виталия Ревина (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 24 годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. руб. Об этом сообщает «Ъ». Ревина признали виновным в госизмене и финансировании терроризма после того, как он передал Украине зенитный прожектор для обнаружения беспилотников.

Виталий Ревин первые шесть лет срока проведет в тюрьме, а оставшееся время в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал предпринимателя на 600 тыс. руб.

Суд установил, что уроженец Черниговской области Виталий Ревин 20 августа 2024 года передал украинскому полку «Азов» (признан в РФ террористическим, запрещен) изобретенный им прожектор «для обнаружения над Киевом российских беспилотников». Для проектирования оборудования Ревин закупал комплектующие из Китая за свои деньги через банковский счет, который был оформлен на него в Казахстане.

Гособвинение заявило, что оборудование также предназначалось для ослепления пилотов, и предприниматель консультировал бойцов в вопросе сборки прожекторов. Действовал Виталий Ревин без умысла обогащения, руководствуясь неприятием действующей российской власти и желанием «обезопасить родственников, находящихся на территории Украины». Он планировал получить гражданство Украины, которое хотел в дальнейшем использовать для переезда в Европу. После задержания Ревину назначили административный арест, а после предъявления особо тяжких обвинений отправили в СИЗО.

Адвокат предпринимателя назвал уголовное дело сфальсифицированным и заявил, что с приговором не согласен и намерен его обжаловать. Защитник добавил, что в ходе следствия Ревин подвергся пыткам и психологическому давлению. По его словам, давление также оказывалось на родственников подсудимого и свидетелей. В последнем слове подсудимый назвал себя политзаключенным, заявил о невиновности и просил лишить его гражданства РФ.

В ноябре 2025 года родившаяся в Старом Осколе Белгородской области и проживавшая в Воронеже чемпионка Украины по пауэрлифтингу Юлия Лемещенко была приговорена к 19 годам колонии общего режима за покушение на российского офицера. Суд признал ее виновной в госизмене, обучении терроризму и диверсионной деятельности.