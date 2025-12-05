Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курский бизнесмен получил 24 года за передачу Украине зенитного прожектора

Второй Западный окружной военный суд приговорил гендиректора курского ООО «Прожектор» Виталия Ревина (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 24 годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. руб. Об этом сообщает «Ъ». Ревина признали виновным в госизмене и финансировании терроризма после того, как он передал Украине зенитный прожектор для обнаружения беспилотников.

Виталий Ревин первые шесть лет срока проведет в тюрьме, а оставшееся время в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал предпринимателя на 600 тыс. руб.

Суд установил, что уроженец Черниговской области Виталий Ревин 20 августа 2024 года передал украинскому полку «Азов» (признан в РФ террористическим, запрещен) изобретенный им прожектор «для обнаружения над Киевом российских беспилотников». Для проектирования оборудования Ревин закупал комплектующие из Китая за свои деньги через банковский счет, который был оформлен на него в Казахстане.

Гособвинение заявило, что оборудование также предназначалось для ослепления пилотов, и предприниматель консультировал бойцов в вопросе сборки прожекторов. Действовал Виталий Ревин без умысла обогащения, руководствуясь неприятием действующей российской власти и желанием «обезопасить родственников, находящихся на территории Украины». Он планировал получить гражданство Украины, которое хотел в дальнейшем использовать для переезда в Европу. После задержания Ревину назначили административный арест, а после предъявления особо тяжких обвинений отправили в СИЗО.

Адвокат предпринимателя назвал уголовное дело сфальсифицированным и заявил, что с приговором не согласен и намерен его обжаловать. Защитник добавил, что в ходе следствия Ревин подвергся пыткам и психологическому давлению. По его словам, давление также оказывалось на родственников подсудимого и свидетелей. В последнем слове подсудимый назвал себя политзаключенным, заявил о невиновности и просил лишить его гражданства РФ.

В ноябре 2025 года родившаяся в Старом Осколе Белгородской области и проживавшая в Воронеже чемпионка Украины по пауэрлифтингу Юлия Лемещенко была приговорена к 19 годам колонии общего режима за покушение на российского офицера. Суд признал ее виновной в госизмене, обучении терроризму и диверсионной деятельности.