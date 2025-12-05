Уравнение с тремя известными

7 декабря в Абу-Даби определится чемпион мира «Формулы-1» 2025 года. Впервые за много лет на титул перед последним этапом сезона претендуют сразу три гонщика: Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри. Как показывает история, лидерство в чемпионате перед решающей гонкой — плохой признак: лишь в трех из десяти случавшихся ранее тройных «закруток» лидеру первенства, а в данном случае это Норрис, удавалось завоевать титул. Последний раз такое случилось еще более полувека назад.

Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Оскар Пиастри на пресс-конференции перед Гран-при Абу-Даби

Фото: Jakub Porzycki / Reuters Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Оскар Пиастри на пресс-конференции перед Гран-при Абу-Даби

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

В истории «Формулы-1», которая в этом году отметила 75-летний юбилей, случаи, когда к последней гонке сезона сразу три или больше гонщиков подходили, сохраняя шансы на титул, не так уж редки. Намеченный на воскресенье Гран-при Абу-Даби, в котором чемпионское звание разыграют Ландо Норрис (McLaren), Макс Ферстаппен (Red Bull) и Оскар Пиастри (McLaren), станет уже 11-м. Фаворитом представляется Норрис. Идущего вторым Ферстаппена он опережает на 12 очков, от Пиастри оторвался на 16. Британцу, чтобы стать чемпионом, вне зависимости от того, как выступят конкуренты, достаточно финишировать третьим. Нетрудная вроде бы задача. Но ее еще надо реализовать.

Впервые тройная битва в «Формуле-1» случилась в первом же ее сезоне в 1950-м. К решающей гонке с шансами на титул подошли Хуан Мануэль Фанхио, Джузеппе Фарина и Луиджи Фаджоли (все гонялись на Alfa Romeo). Фанхио (потом он станет пятикратным чемпионом мира) перед финальной гонкой в Монце опережал Фаджоли на два очка, а Фарину — на четыре. Фанхио в этой гонке нужно было стать хотя бы третьим, но ему дико не везло. У него сломалась коробка передач. Тогда он пересел на машину Пьеро Таруффи (в те годы такое позволялось), но и на ней далеко не уехал — сгорел мотор. В итоге чемпионом стал Фарина.

Еще более драматичной получилась решающая гонка 1959 года в американском Себринге. На титул претендовали Джек Брэбем (лидер чемпионата), Стирлинг Мосс и Тони Брукс. С первых минут гонка пошла под диктовку Мосса, но его подвела коробка передач. Инициативу ухватил Брэбем, но на последнем круге у него кончился бензин.

Но австралиец не сдался — он выбрался из своего Cooper и принялся толкать его к финишу. И ведь дотолкал, заняв четвертое место. Этого хватило, чтобы стать чемпионом.

В 1986 году в Аделаиде судьбу титула также решила техническая неисправность. К австралийскому этапу в роли лидера подошел Найджел Мэнселл (Williams), опережавший Алена Проста (McLaren) на шесть очков и на семь напарника последнего Кеке Росберга. В гонке британец спокойно шел на устраивавшем его третьем месте, но за 19 кругов до финиша у него просто взорвалось колесо. Чуть ранее с дистанции и тоже из-за прокола сошел Росберг. В итоге титул достался Просту, у которого уикенд вообще-то с самого начала складывался не лучшим образом.

Наиболее свежая развязка в тройном противостоянии случилась в 2010 году. Тогда же был зафиксирован первый и пока последний случай, когда свой вклад в выявление чемпиона мира внес российский гонщик. К финальной гонке, а она также проходила в Абу-Даби, с шансами на титул подошли даже не три, а формально сразу четыре гонщика: Фернандо Алонсо (Ferrari) опережал Марка Уэббера (Red Bull) на 8 очков, еще одного гонщика «быков» Себастьяна Феттеля — на 15, а Льюиса Хэмилтона (McLaren) — на 24. И все у Алонсо было неплохо, пока он из-за неудачно выбранного момента для пит-стопа не застрял за Виталием Петровым (Renault). Вообще-то Алонсо сам считается непревзойденным мастером защиты, но тут столкнулся с ничуть не менее выверенным умением оборонять позицию. Российского гонщика он так и не сумел обойти, финишировав только на седьмом месте. А гонку, а с ней и чемпионат, выиграл Феттель.

Как видно, далеко не всегда лидерство перед решающей гонкой в тройных закрутках в итоге выливается в титул. В десяти предыдущих аналогичных случаях лидерам чемпионата только трижды удавалось одержать победу в первенстве. Это уже упомянутый случай с Брэбемом и первенства 1968 и 1974 годов. Тогда лидерство в титул сумели конвертировать Грэм Хилл и Эмерсон Фиттипальди соответственно.

С тех пор прошло более полувека и в решающих играх на троих побеждали исключительно гонщики, занимавшие перед заключительной гонкой второе (трижды) или третье места.

Александр Петров