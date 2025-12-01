Один на троих

Чемпионат мира «Формулы-1» подходит к концу — обладатель титула определится 7 декабря в Абу-Даби. Как бы ни сложилась решающая гонка сезона, его уже можно признать одним из самых интригующих в истории. К финальному Гран-при сразу три гонщика — Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри — подошли, имея реальные шансы на триумф. Особняком тут, конечно, стоит персона Ферстаппена. Три месяца назад его отставание от лидера превышало 100 очков, но каким-то чудом в борьбу голландец вернулся. Если он победит в первенстве, то повторит уникальный рекорд Михаэля Шумахера — единственного, кому удавалось выиграть пять чемпионатов подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ландо Норрису (в центре) нужно занять место не ниже третьего в последней гонке сезона, чтобы стать чемпионом мира вне зависимости от того, как выступят Макс Ферстаппен (справа) и Оскар Пиастри (слева)

Фото: David Davies / PA Images / Getty Images Ландо Норрису (в центре) нужно занять место не ниже третьего в последней гонке сезона, чтобы стать чемпионом мира вне зависимости от того, как выступят Макс Ферстаппен (справа) и Оскар Пиастри (слева)

Фото: David Davies / PA Images / Getty Images

Сезон 2025 года, вообще-то, особой интриги не предполагал. Еще в 2024-м, после первой трети чемпионата, стало понятно, что в McLaren сумели построить быстрейшую машину, а возможности ответить на этот рывок у гегемона предыдущих лет — Red Bull — представлялись сомнительными. По команде сильно ударило то, что ее по ходу прошлого чемпионата покинул гуру конструкторского цеха Эдриан Ньюи. Правда, ни Ландо Норрис, ни Оскар Пиастри потенциал своих McLaren в полной мере использовать не смогли, так что титул снова, пусть и с трудностями, достался Максу Ферстаппену. Но год назад голландцу здоров помог задел, созданный им в начале первенства. В этом сезоне ничего такого у него не было. И его болельщикам оставалось лишь наблюдать за тем, как отставание лучшего, как считают многие, гонщика поколения от представителей McLaren стабильно увеличивалось. В мае, после Гран-при Монако, от набравшего отличную форму Пиастри он отставал на 25 очков. Неделю спустя, после Гран-при Испании, дефицит возрос уже до 49 очков. В июле, после бельгийской гонки, он составил 81 очко. Наконец, после домашней, голландской гонки Ферстаппен отстал от Пиастри на безнадежные 104 очка. Такое, казалось, в принципе не отыгрывается.

Самый крутой камбэк в новейшей истории (с 2010 года, когда была внедрена нынешняя система начисления очков) совершил в 2022 году сам же Ферстаппен, когда по ходу чемпионата он отставал от Шарля Леклера (Ferrari) на 46 очков.

Другое дело, что это было начало первенства и Red Bull. Когда в команде все наладилось, проблем уже не возникало. Крупнейшее же и по-настоящему боевое возвращение в игру в 2012 году устроил Себастьян Феттель (Red Bull), отыгравший у Фернандо Алонсо (Ferrari) 39 очков и ставший чемпионом.

Безусловно, в том, что от 104-очкового дефицита Ферстаппена к последней гонке сезона осталось только 12 баллов (столько его отделяет от лидирующего Норриса, а Пиастри он, в свою очередь, опережает на четыре очка), есть заслуга не только самого голландца и его команды: последней, похоже, очень помогла смена руководителя (в июле был уволен Кристиан Хорнер, бессменно руководивший «быками» с 2005 года, а его место занял Лоран Мекис). Нельзя не отметить и «выдающийся» вклад в возможный триумф голландца (он может стать первым после Михаэля Шумахера гонщиком, которому удалось выиграть пять чемпионатов подряд) руководства McLaren и Норриса с Пиастри.

Последний, например, был великолепен вплоть до Гран-при Нидерландов. Специалисты дружно отмечали его выдающуюся способность показывать результат под давлением, природную скорость, умение рационально расходовать ресурс техники. Вот только, кажется, его перехвалили: после Голландии Пиастри на подиуме побывал всего два раза. Что касается Норриса, то его, напротив, стабильно упрекали в неспособности справляться с давлением. Но он вроде бы с этим справился и даже вышел в лидеры первенства. И снова, получается, перехвалили. Катарская гонка, в которой он стартовал вторым и с трудом добился финиша на четвертом месте (должен был стать вообще пятым, но его вдруг пропустил Кими Антонелли из Mercedes, чем спровоцировал советника Red Bull Хельмута Марко на обвинения в намеренной сдаче позиции), тому подтверждение.

Ну а боссы McLaren достойны отдельного упоминания. Если бы не ошибки команды, этап в Абу-Даби превратился бы во внутрикомандные разборки.

Причем речь идет как об ошибках системных, так и ситуативных. К первым стоит отнести, например, отсутствие в команде жесткого разделения гонщиков на первый и второй номера. Руководство конюшни не раз подчеркивало, что не станет запрещать своим пилотам бороться друг с другом на трассе. Они это и делают. В результате случаются инциденты как в Канаде, где Норрис так хотел обогнать Пиастри, что сам себя впечатал в стену, или как в Остине, где уже горячность Пиастри, привела к сходу обоих гонщиков McLaren в спринте. Верни им сейчас потерянные тогда очки, и о Ферстаппене они могли бы и не вспоминать. Что касается ситуационных ошибок McLaren, то в последних двух гонках команда их продемонстрировала дважды. В Лас-Вегасе машины были настроены так, что на финише контрольные планки под днищем оказались тоньше допустимого. Как итог дисквалификация обоих пилотов. В Катаре, когда весь пелотон воспользовался желтыми флагами и ринулся на смену резины, гонщиков McLaren, которые тоже просили новые шины, оставили на трассе и тем самым, как выяснилось, подарили победу Ферстаппену. Но при этом есть и за что похвалить руководство McLaren: без них такой концовки у чемпионата не было бы.

Решающая гонка сезона пройдет 7 декабря. В прошлом году ее выиграл Норрис (четыре предыдущих этапа в Абу-Даби остались за Ферстаппеном), правда, она уже ничего не решала. Норрису, которому, чтобы стать чемпионом вне зависимости от того, как выступят Ферстаппен и Пиастри, нужно финишировать на месте не ниже третьего. Но на самом деле вариантов, при которых он завоюет титул, больше — с дюжину. Есть среди них даже такой, при котором Норрис вообще очков не получит (он сработает, если Ферстаппен не поднимется выше четвертого места, а Пиастри выше третьего). Нетрудная вроде бы задача для гонщика на машине чемпионского класса. Остается выяснить, как он с ней справится на очень непростой трассе. Именно на ней в 2021 году Ферстаппен взял свой первый титул, выдернув его из-под носа Льюиса Хэмилтона. Тогда не обошлось без скандала: на исход гонки сильно повлияли неоднозначные решения директора гонки Майкла Масси (его потом уволили), но, может быть, Ферстаппену снова повезет.

Александр Петров