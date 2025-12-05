Стоимость четырех билетов на «Щелкунчик» достигла 800 тыс. руб. на аукционе

Максимальная ставка за четыре билета на предстоящий балет «Щелкунчик» в Большом театре составила 800 тыс. руб. Это превысило начальную стоимость в четыре раза, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов. Торги проводятся в связи с высоким спросом на билеты, которые многие желающие не успевают приобрести во время официальных продаж на сайте театра.

На официальном сайте Большого театра билеты на показ балета «Щелкунчик» 31 декабря в 18:00 мск уже распроданы. В ходе торгов, стартовавших в 13:00, лучшим предложением стал комплект из четырех билетов на 12 ряду в партере (места с 6-9). Ставка составила 800 тыс. руб., превысив начальную стоимость 200 тыс. руб. в четыре раза. Торги на аукционе еще продолжаются.

В декабре в Большом театре состоится 18 показов «Щелкунчика», а в январе – 15. На данный момент неизвестно, кто исполнит главные роли на вечернем представлении 31 декабря.

