За балет придется побороться

В Большом театре стартовали продажи билетов на новогоднего «Щелкунчика». Места на первые спектакли 17 декабря стали доступны на сайте ровно в 10:00, их раскупили за два часа. Впрочем, еще можно приобрести билеты на следующие три даты. Однако сделать это непросто. Как рассказали “Ъ FM” покупатели, система просто не дает выбрать место. При этом самые дешевые билеты на четвертый ярус стоили 5 тыс. руб., по данным СМИ, их разбирали в среднем за 20 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Далее в продаже оставались места по 25-50 тыс. руб., однако и их положить в корзину пока невозможно, рассказала “Ъ FM” Галина. Она пыталась купить билеты на «Щелкунчика» для дочери и внуков: «Во-первых, изначально тяжело войти на сайт, несмотря на то, что я являюсь пользователем много лет, меня долго не пропускало: то пароль не принимался, то еще что-то. Но с этим я справилась, это заняло минут 20. Потом, когда выбираешь места для покупки билетов, написано, что 93 билета есть в наличии, но они все заблокированы, и приобрести вы их не можете, поскольку не высвечиваются свободные места для продажи.

Я несколько раз была на "Щелкунчике", но в последние годы мне ни разу не удавалось приобрести билеты. Через перекупщиков ценник был неподъемный. Сейчас, казалось бы, есть возможность приобрести официальным путем, конечно, будем пытаться и дальше. Как минимум четыре билета, конечно, по возможности я хотела бы приобрести. Но сейчас, если посмотреть схему зала, остаются свободны только балконы, в партере мест даже и близко нет. При этом я начала мониторить сайт ровно в 10:00, как только объявили продажи».

В 2023-м художественным руководителем Большого театра назначили Валерия Гергиева. В прошлом году он ввел новый способ продажи билетов на новогоднего «Щелкунчика» — через аукцион. Эта опция сохраняется и сейчас. Первые торги пройдут 5 декабря. В них смогут принять участие как физические, так и юридические лица. В качестве лотов предлагают как единичные билеты, так и комплекты по две или четыре штуки. При этом в рамках одного аукциона можно торговаться только за одну позицию.

При покупке билетов через сайт театралы сталкивались с множеством проблем и в прошлом году, говорит Елена: «Сейчас будет сложно купить несколько билетов. Пойти, например, семьей из трех человек практически невозможно. Раньше можно было ловить билет, положить в корзину, он 20 минут ожидал оплаты, в это время можно было ловить второй билет. Теперь нет возможности иметь в корзине неоплаченный билет и пытаться поймать еще один, система сразу пишет, мол, у вас есть неоплаченный билет. А какой смысл его оплачивать, если люди хотят вдвоем пойти? Нельзя же оплатить билет ребенку, а самому не пойти.

Сегодня ровно в 10:00 я открыла страницу "Щелкунчика", но все билеты были серые. Это означает, что теоретически они у кого-то в корзине. Но когда люди хватают билеты, они хотят их быстрее оплатить, значит, все брони сделали искусственно боты. В том году было то же самое. На все спектакли до Нового года купить билеты было невозможно: в начале продаж они все были недоступны, потом исчезали вообще, зато за два дня до спектакля вдруг все билеты были в продаже, но у людей уже были другие планы».

В прошлом году стартовая цена за два места на новогоднего «Щелкунчика» на аукционе составляла 100 тыс. руб. При этом максимальная ставка за комплект из четырех билетов достигала 1,2 млн руб. Впрочем, это все равно более справедливый подход, чем тщетные попытки купить места на сайте, полагает редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Махинации с билетами всегда были и будут. Остановить это не удалось даже в советское время, когда за это грозил расстрел. Что же говорить о том, что происходит сейчас? Сайт — это просто инструмент, который имеет свои пределы.

Эти проблемы просто так решить не удастся. Этот дефицит надо устранять каким-либо, если не полезным, то хотя бы не очень вредным для общества способом. Таким способом, на мой взгляд, является аукцион в случае дефицита. А вот продажа, когда кто-то случайно зашел на сайт и купил, а другой случайно зашел и не купил, не очень полезна для общества. С аукциона же деньги пойдут тому, кто создал это дефицитное мероприятие. Под Новый год ажиотажный спрос всегда именно на "Щелкунчика". Это традиция и тот, кто хочет именно в это время попасть, должен доплатить. Создатели произведения имеют право продавать билеты так, как они хотят».

Всего в этом году Большой театр представит 18 показов «Щелкунчика» в декабре, и еще 15 представлений в январе. Завтра, 3 декабря, для покупки через сайт станут доступны места на балеты с 21 по 27 декабря.

Ульяна Горелова