Бизнес не спешит на три буквы

Власти Черноземья все активнее внедряют импортозамещенный аналог ESG — систему оценки социальной ответственности бизнеса по критериям ЭКГ (экология, кадры, государство). Лидирует Воронежская область, провели половину всех госзакупок РФ с использованием ЭКГ-рейтинга. Впрочем, как выяснил «Ъ-Черноземье», крупные компании макрорегиона не спешат использовать новую систему и проходить добровольное анкетирование на предмет соответствия ее ценностям. Из всех участников ЭКГ-рейтинга в Черноземье лишь 5% раскрыли данные о своей соцответственности. Бизнес говорит, что процедура ресурсозатратна, а без анкетирования оценка по открытым данным необъективна.

Крупные компании из регионов Черноземья получили подчас неожиданные оценки в ЭКГ-рейтинге

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Число госзакупок с применением данных ЭКГ-рейтинга о деловой репутации в РФ превысило 1,3 тыс. с июля 2024 года. Об этом 17 октября сообщил замполпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов на ЭКГ-форуме «Со.Знание» в Нижнем Новгороде. Активнее других регионов инструмент внедряют в Воронежской области, где заказчик запрашивал ЭКГ-рейтинг участников тендера 655 раз — половину от всех в стране. В Курской области зафиксировано 86 обращений.

«Ъ-Черноземье» изучил данные публичного ЭКГ-рейтинга, который при координации аппарата полпреда президента РФ в ЦФО совместно готовят ассоциация «Центральный федеральный округ», ФНС, ВШЭ, Финансовый университет при правительстве, Госуниверситет управления. Из шести областей Черноземья в ранжирование попало 790 компаний, из них только 38 прошли добровольное анкетирование с предоставлением расширенной информации о своей социальной ответственности, остальные оценивались по открытым данным.

Как и в ЭКГ-закупках, наибольшей активностью бизнеса в рейтинге отметилась Воронежская область, где 25 компаний из представленных в региональном срезе 270 поделились с составителями данными. Самый низкий результат — в Белгородской области, где из 170 компаний только одна прошла добровольное анкетирование. В Липецкой и Тамбовской областях данные о соцответственнности раскрыли четыре компании из 130 и 80 соответственно, в Курской и Орловской областях — по две из 80 и 60 соответственно.

Рейтинг дает оценку ответственности бизнеса как прошедшего анкетирование, так и не участвовавшего в нем (по открытым данным). По результату присваивается один из девяти уровней — от лучшего «ААА» до худшего «С».

В Белгородской области оценку «ААА» преимущественно получили активы иностранных компаний. Вместе с ЗАО «Завод премиксов №1» (ГК «Приосколье») на верхних строчках рейтинга оказался производитель усилителей вкуса кормов для домашних животных ООО «СПФ Рус» (структура французской DianaGroup) и предприятие по выпуску лакокрасочных материалов ООО «Форбо Еврокол Рус» швейцарской Forbo.

Единственным белгородским предприятием, прошедшим анкетирование, стало ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (входит в Объединенную металлургическую компанию). Компании дали 89 баллов из 150 возможных и рейтинг «А».

Самый низкий рейтинг «ССС» в регионе получил производитель консервированного мяса ООО «Экофуд» ростовского предпринимателя Александра Галки. Оценку «В» («не ниже среднего») получили ООО «Ровеньки-маслосырзавод» (ГК «Сырный дом»), «Приосколье регион», входящие в агропромышленный холдинг «Мираторг» ООО «Прохоровский комбикормовый завод» и ЗАО «Белком», ООО «Ника сахарный завод» и «Чернянский сахарный завод» группы «Русагро», а также ООО «Эфко-слобода». В пресс-службе «Эфко» не стали комментировать «Ъ-Черноземье» позицию в рейтинге, но отметили, что «в компанию не поступала заявка на заполнение анкеты».

В Воронежской области оценку «ААА» с результатом выше 100 баллов получили семь компаний, каждая из которых прошла анкетирование. Три из них — структуры ГК «Агроэко» Владимира Маслова (ООО «АПК Агроэко», «Агроэко-Воронеж», «Агроэко-Восток» с 101). В топ попали производитель промышленного холодильного и вентиляционного оборудования АО «Теплохим» Надежды Труфановой, производитель упаковки ООО «Дельта-пак» Виктора Дорошевского, входящее в холдинг «Сибур» АО «Воронежсинтезкаучук» и производитель молочной продукции ООО «Землянскмолоко» Андрея Романова.

Гендиректор «Воронежсинтезкаучука» Вячеслав Золототрубов сообщил «Ъ-Черноземье», что компания прошла добровольное анкетирование еще в 2023 году: «С учетом постоянного внимания к экологической, кадровой и социальной политике мы посчитали, что рейтинг станет отличным подтверждением наших результатов. В прошлом году мы стали лидерами, сейчас — продолжаем удерживать позиции».

Самые низкие баллы (35) и уровень «СС» («базовый») среди крупного бизнеса региона получил производитель мяса ООО «ТД "Продмаркет"» Игоря Хорошева и Любови Демиденковой. В хвосте рейтинга оказалось и АО «Галерея Чижова» (ГЧ, основатель — депутат Госдумы Сергей Чижов). Владелец крупнейшего в Воронеже ТРЦ получил оценку «ССС» («ниже среднего»), суммарные 50 баллов, в том числе 0 по работе с кадрами.

Замгендиректора ГЧ по социально-экономическим вопросам Анастасия Позднякова сомневается в объективности поставленной оценки. Она сказала «Ъ-Черноземье», что позиция компании «связана с неполными сведениями, которые использовались при подсчете баллов».

«Так как мы не проходили добровольное анкетирование, то не предоставили исчерпывающие сведения о своей деятельности. Процедура требует значительных кадровых ресурсов, сбора и систематизации документации. Решение не проходить анкетирование было принято исходя из текущих приоритетов»,— пояснила госпожа Позднякова, отметив, что все равно считает ЭКГ-рейтинг «эффективным и важным инструментом для оценки уровня устойчивого развития бизнеса».

В Курской области лидирующую позицию «ААА» в рейтинге занял производитель маргаринов ООО «Предо» Ольги и Александра Говердовых. На второй строчке — АО «Курский электроаппаратный завод» Андрея Канунникова с уровнем «АА». Это предприятие было одним из двух в регионе, прошедших анкетирование, вторым был производитель молока и свинины ООО «АПК-Черноземье» (в ГК «Агропромкомплектация» Сергея Новикова). Самый низкий в регионе уровень «ССС» — у АО «Промсахар» из холдинга «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина. Оценку «В» получила национализированная в 2023 году курская кондитерская фабрика АО «Конти-Рус».

Первую строчку рейтинга по Липецкой области заняло ООО «Лебедяньмолоко» Александра Кремнева. Компания прошла анкетирование, получила 109 баллов из 150 и оценку «ААА». А последнюю строчку получило ООО «Лев-Толстовское ХПП», входящее в ГК «Агроинвест» (ранее — «Волго-Донсельхозинвест», принадлежало бывшему топ-менеджеру «Лукойла» Сергею Кукуре). Компании присвоили уровень «ССС». Такую же низкую оценку получили ООО «РВК-Липецк» (входит в ГК «Росводоканал»), теплицы ООО «Овощи Черноземья» (структура агрохолдинга «Эко-культура»).

В Орловской области первое место в рейтинге и оценку «ААА» получило ООО «Параллель» предпринимательницы Нели Куровой (компания занимается оптовой продажей стройматериалов). Анкетирование компания не проходила. Впрочем, и аутсайдер в регионе с оценкой «ССС» только один — принадлежащее облправительству АО «Дорожная служба».

В Тамбовской области производитель красителей и пигментов АО «Пигмент» занял первую строчку рейтинга с уровнем «ААА». Предприятие было одним из четырех крупных в регионе, прошедших анкетирование. В аутсайдеры с оценкой «ССС» попал региональный оператор по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания» (сейчас после национализации переходит в собственность облправительства).

Ульяна Ларионова