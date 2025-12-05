В Ростове-на-Дону выявили нарушения в выпущенных на маршруты автобусах

В Ростове-на-Дону полицейские провели рейд по выявлению нарушений в общественном транспорте. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки инспекторы обнаружили ряд неисправностей, среди которых сломанные аварийные выключатели дверей, отсутствие сигнала требования остановки, поврежденные шины и отсутствие поручней. Кроме того, правоохранители зафиксировали использование тонированных стекол с неподходящей светопропускаемостью.

В отношении должностных лиц, отвечающих за выпуск автобусов на маршруты, возбудили дела по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация).

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростове-на-Дону реальный выход общественного транспорта составляет чуть более 50%. Из 900 автобусов на маршруты выходят около 500 машин.

Константин Соловьев