Штрафы для перевозчиков в Ростове-на-Дону увеличили в три раза

В Ростове-на-Дону реальный выход общественного транспорта составляет чуть более 50%. Из 900 автобусов на маршруты выходят около 500 машин. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, власти подписали со всеми перевозчиками донской столицы дополнительные соглашения, по которым штрафы за невыход автобусов на маршруты увеличены в три раза. Кроме того, актуальной остается тема наполненности штата водителей. Так, по словам губернатора, планируется привлекать женщин к управлению автобусами.

«Я надеюсь, в этой ситуации женщины смогут подставить плечо, и эта работа будет востребованной и интересной», — заявил господин Слюсарь.

Из областного бюджета, кроме того, планируется выделить 280 млн руб. для субсидирования автобусного сообщения между садовыми товариществами Ростова-на-Дону.

Власти региона планируют увеличить выход транспорта до 90% к середине 2026 года.

Константин Соловьев