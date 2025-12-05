Минфин Нижегородской области привлечет кредит на 1 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области объявило закупку на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 млрд руб. с плавающей процентной ставкой на девять месяцев, следует из опубликованных данных торгов. Средства потребовались для сокращения дефицита бюджета, погашения долга региона и пополнения остатков на счете.

Итоги аукциона подведут 12 декабря. Ранее минфин объявил закупку на привлечение 5 млрд руб. коммерческих кредитов и разместил облигационный заем на 15 млрд руб.

Министерство увеличило объем коммерческих заимствований для финансирования дефицита бюджета. В ближайшие годы минфин планирует привлечь в банках 21,5 млрд руб.

Владимир Зубарев