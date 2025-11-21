Совкомбанк разместил облигации Нижегородской области на 15 млрд рублей

Совкомбанк разместил облигации Нижегородской области на 15 млрд руб. с государственным регистрационным номером RU34017NJG0 на Московской бирже, сообщил банк. Величина надбавки к значению ключевой ставки ЦБ установлена в размере 2,15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Срок обращения облигаций составит три года и 14 дней, каждая облигация имеет 37 купонных периодов длительностью 30 дней с амортизацией по 50% от номинала в дату окончания 24 и 37 купонов. «Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России»,— говорится в сообщении.

В минфине Нижегородской области добавили, что спрос на облигации вдвое превысил предложение и составил почти 33 млрд руб. В 2025–2027 годах минфин планирует разместить три облигационных займа на 37 млрд руб.

Владимир Зубарев