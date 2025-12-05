Жителя Ялты будут судить за угрозы убийством бензопилой

В Ялте прокуратура направила в суд уголовное дело об угрозах убийством прохожему бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии органа предварительного расследования, фигурант при благоустройстве территории Ялте вступил в конфликт с прохожим. В ходе конфликта обвиняемый взял из подсобки бензопилу и, угрожая убийством, стал приближаться к своему оппоненту.

Мужчину задержали полицейские. Уголовное дело для рассмотрения направили в Ялтинский городской суд.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Адыгее за покушение на убийство будут судить местного жителя. По версии следствия, в ходе конфликта житель аула Хатукай в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом своего знакомого, ранив того в грудную клетку.

Андрей Николаев