В Адыгее будут судить местного жителя за покушение на убийство

Прокуратура Красногвардейского района Адыгеи утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на убийство. Обвиняемый — местный житель, которому инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, 11 сентября 2025 года в ауле Хатукай в ходе конфликта местный житель в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом своего знакомого, ранив его в грудную клетку. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, но смог самостоятельно покинуть место происшествия и получить медицинскую помощь.

Дело расследовал Гиагинский межрайонный следственный отдел СК России по Республике Адыгея. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения.

Сергей Емельянов