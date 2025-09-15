Подрядчику нижегородского террасного парка объявлено предостережение

Прокуратура проверила ход создания террасного парка в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде. По итогам проверки городской прокурор объявил подрядчику ГП НО «ДИРОН» предостережение о недопустимости нарушения сроков, сообщили в ведомстве 15 сентября.

В ходе проверки совместно с представителями заказчика, генподрядчика и субподрядчиков прокурор осмотрел все объекты работ. Исполнение контракта оставлено на контроле прокуратуры Нижнего Новгорода.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на благоустройство Почаинского оврага заключили в ноябре 2022 года за 2,9 млрд руб. На участке планируется создать террасный парк, дорожки и зоны отдыха, устроить новый пешеходный тоннель, реконструировать дождевой коллектор и укрепить склоны. Основные работы начали только в конце 2023 года — из-за долгих судебных процессов по изъятию земельных участков.

Галина Шамберина