Суд отменил указ Балицкого об увольнении секретаря избиркома

Мелитопольский межрайонный суд удовлетворил иск прокуратуры Запорожской области и признал незаконным указ губернатора Евгения Балицкого об увольнении секретаря региональной избирательной комиссии Елены Сивенковой, сообщили в пресс-службе облсуда. Ранее аналогичное решение было принято по увольнению главы избиркома Галины Катющенко.

Как и ее начальник, госпожа Сивенкова 19 ноября была уволена губернатором Балицким на основании доклада комитета по противодействию коррупции, выявившего нарушение положений федерального закона «О противодействии коррупции» в части обязанности предоставлять сведения о доходах и имуществе. В чем именно заключалось нарушение, не уточнялось.

Госпожу Катющенко губернатор уличал в том, что она не смогла объяснить происхождение 40 млн руб., которые прошли за год по ее счетам. Тем не менее в пресс-службе облсуда заявили, что глава избиркома «своевременно предоставила сведения о доходах и имуществе в соответствующий орган ЦИКа».

Будет ли губернатор Евгений Балицкий оспаривать решение в апелляции, в его пресс-службе оперативно уточнить не смогли. Галина Катющенко заявила «Ъ», что будет готова прокомментировать решение позже — когда суд изготовит мотивированное решение. По ее словам, избирком продолжает работать в штатном режиме, поскольку суд применил меры предварительной защиты по административному иску.

Андрей Прах