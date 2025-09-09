Белгородские власти ищут подрядчика для вывоза ТКО за 145 млн рублей

ООО «Центр экологической безопасности» Белгородской области (ЦЭБ) начало поиск подрядчика для транспортирования твердых коммунальных отходов (ТКО) в облцентре и Белгородском районе. Начальная цена контракта составляет 144,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Оказывать услуги будет необходимо до 31 декабря. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 сентября. Итоги подведут 18 сентября.

В июле белгородское ООО «Коммунальщик» (входит в структуру местного перевозчика «Экотранс») выиграло аукцион на услуги по транспортированию мусора в Белгороде и Белгородском районе за 144,8 млн руб. Подрядчику необходимо оказывать услуги до 30 сентября.

Тогда же сообщалось, что Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Еврологистик» Алексея Грищенко, ранее выступавшего в качестве единственного подрядчика ЦЭБа как регоператора по обращению с ТКО.

Егор Якимов