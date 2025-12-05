Экс-замминистра обороны Иванов заявил, что не понимает сути иска Генпрокуратуры

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска Генеральной прокуратуры об изъятии имущества и не имеет доступа к материалам дела. Об этом сообщают РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ходе судебного заседания, выступая по видеосвязи из следственного изолятора, господин Иванов подчеркнул, что впервые участвует в рассмотрении этого дела и не знает, какие вопросы прокуратура предъявляет к нему. Он отметил, что не является юристом и находится под стражей, что затрудняет его понимание ситуации.

Также Тимур Иванов попросил суд разъяснить, по какому имуществу в отношении других лиц и в каком объеме ожидают его пояснений.

Как пишут «РИА Новости», ответчиками по иску Генпрокуратуры также являются бывшая супруга Иванова Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также ряд юрлиц.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Московский горсуд вынес приговор экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, признав его виновным в хищении средств у банка «Интеркоммерц» и растрате при закупке паромов для Керченской переправы. Иванов приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 100 млн руб., а также лишен госнаград и звания Заслуженного строителя РФ.

Сергей Емельянов