Отель Аманауз в Домбае получит бренд Dusit Collection

Тайский гостиничный оператор Dusit International, строительная компания Семья и Primell Hotel Group подписали соглашение о намерениях по управлению отелем Аманауз в Домбае под премиальным брендом Dusit Collection сроком на 10 лет. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе СК «Семья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК «Семья» Фото: СК «Семья»

Церемония подписания прошла в Бангкоке во флагманском отеле Dusit Thani Bangkok, сообщили в пресс-службе СК Семья. По условиям договора, Primell Hotel Group обеспечит техническую поддержку при запуске и дальнейшей работе гостиницы.

Тайский оператор высоко оценил архитектурные решения проекта Аманауз. Статус Dusit Collection получают только эксклюзивные объекты, соответствующие строгим корпоративным стандартам, при этом количество гостиниц под данным брендом ограничено.

«Участие в данном проекте представляет значительную отраслевую ценность и позволяет объединить опыт компании в сфере управления гостиничными объектами с международными стандартами Dusit International для создания конкурентоспособного продукта в сегменте премиального горнолыжного отдыха»,— отметил генеральный директор Primell Hotel Group Александр Маликов.

Dusit International — международная гостиничная компания, основанная в 1948 году в Бангкоке. Оператор управляет сетью премиальных отелей, курортов и резиденций в 18 странах. Компания известна высокими стандартами обслуживания, развитой системой международных продаж и собственными образовательными программами в сфере гостеприимства.

Тат Гаспарян