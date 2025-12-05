ПАО ТАНТК им. Бериева сменило статус на непубличный

Южное ГУ Банка России по поручению Банка России освободило ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» (ТАНТК) от обязанности раскрывать информацию в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг». Информация об этом опубликована на портале раскрытия корпоративной информации.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На основании этого ТАНТК изменил свой устав, убрав упоминание публичного статуса и преобразовавшись из публичного акционерного общества (ПАО) в непубличное акционерное общество (АО).

Теперь авиастроители не обязаны публиковать текущую финансовую отчетность и сообщать о важных событиях. Однако в этом новом статусе они больше не смогут размещать свои акции на бирже через открытую подписку.

Решение об изменении статуса на непубличный большинством голосов акционеры компании приняли в ноябре 2025 года.

По данным портала kartoteka.ru, ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» работает с 22 мая 1998 года в Таганроге. Руководителем компании является ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Уставный капитал составляет 272,5 млрд руб.

Наталья Белоштейн