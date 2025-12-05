Строителям в Гонконге могут запретить курить на работе после пожара в ЖК

После пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court застройщики Гонконга хотят запретить рабочим курить на стройплощадках, пишет South China Morning Post (SCMP).

Ассоциация застройщиков собирает мнения участников рынка. Некоторые компании, такие как Henderson Land Development, уже распорядились полностью исключить курение на объектах. За нарушение предусмотрены штрафы и даже увольнение.

Поводом для принятия мер стал пожар, произошедший в ЖК Wang Fuk Court 26 ноября. Его удалось ликвидировать только спустя два дня. В комплексе жили почти 5 тыс. человек, около 900 из них эвакуировали. Погибли 156 человек. На данный момент удалось установить личности 127 погибших.