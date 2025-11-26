В Гонконге загорелись несколько многоэтажек, погибли четыре человека

В Гонконге произошел пожар в жилом комплексе, где проживают 4 тыс. человек. В результате погибли три жильца и один пожарный, сообщает South China Morning Post (SCMP). По словам очевидцев, в зданиях не сработала пожарная сигнализация.

Огонь охватил строительные леса из бамбука на территории жилого комплекса, из-за чего многие жители оказались заблокированы внутри многоэтажек. Пожар распространился на четыре квартала комплекса, в общей сложности в нем 1984 квартиры. Возгоранию присвоена наивысшая, пятая категория. В полиции рассказали, что как минимум два человека находятся без сознания и получили ожоги. Сколько жильцов остается внутри, не уточняется.

Проживающий в этом районе мужчина сказал, что неоднократно жаловался руководству компании на некачественные стройработы и то, что строители курят на рабочем месте, но все его жалобы остались без внимания. По его словам, пожарная сигнализация не сработала, хотя здания ею оборудованы. Точная причина возгорания пока не установлена. Другой жилец заметил, что для тушения не используют вертолеты с водой.

Как уточняет SCMP, пожар пятой категории произошел в Гонконге впервые за 17 лет. В предыдущий раз такое крупное возгорание случилось в 2008 году. Тогда из-за пожара в караоке-баре и ночном клубе в Монг-Коке погибли четыре человека, пострадали 55.