Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге превысило 150 человек

При пожаре в жилом комплексе (ЖК) Wang Fuk Court в районе Тай По погибли 156 человек. Сотрудникам спасательных команд удалось опознать 127 жертв пожара. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на данные властей Гонконга.

Жильцам Wang Fuk Court разрешат вернуться в квартиры, чтобы забрать ценные и личные вещи с 9:00 до 21:00 в среду и четверг. По распоряжению властей им предоставят специальный транспорт из временного места проживания в ЖК. Сбор вещей будет осуществляться в сопровождении сотрудников полиции, госслужащих и соцработников, следует из заявления полиции Гонконга. Ранее газета писала, что в ЖК Wang Fuk Court проживали почти 5 тыс. человек. Во время вспыхнувшего пожара спасательные службы эвакуировали около 900 людей.

Ранее глава администрации Гонконга Джон Качиу Ли распорядился создать независимую комиссию под председательством судьи для расследования пожара, произошедшего в семи зданиях ЖК в Тай По.

1 декабря полиция Гонконга арестовала 14 человек по делу о пожаре в ЖК Wang Fuk Court. По данным предварительного расследования, во время ремонта ЖК подозреваемые использовали для обмотки основания строительных лесов защитную сетку, которая не соответствовала нормам пожарной безопасности. На тот момент было известно о 151 погибшем.