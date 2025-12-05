Politico: ЕЦБ опасается назначения главой ФРС союзника Трампа Хассетта

Чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ) опасаются, что на пост главы Федеральной резервной службы (ФРС) США назначат Кевина Хассетта — директора Национального экономического совета США, близкого союзника американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в ЕЦБ.

Сейчас пост председателя ФРС занимает Джером Пауэлл, которому господин Трамп неоднократно грозил увольнением. Американский президент недоволен позицией господина Пауэлла по процентной ставке: Дональд Трамп требует от ФРС более быстрого ее снижения. Европейские чиновники, пишет Politico, опасаются, что Кевин Хассетт под влиянием американского президента резко изменит политику ФРС. Это может привести к новой волне инфляции во всем мире.

«Из США начнется отток капитала, а курс доллара будет снижаться, что будет иметь последствия для всего мира, включая рост инфляции», — заявил один из чиновников ЕЦБ. Другой собеседник издания отметил, что «в США существует вероятность возникновения инфляционной тенденции <...> из-за политического вмешательства».

Срок полномочий Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года. Господин Трамп еще не объявлял возможных кандидатов на пост председателя ФРС. По данным Bloomberg и Polymarket, Кевин Хассетт является фаворитом среди предполагаемых преемников господина Пауэлла. Среди других претендентов называют бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Варша, члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, директора направления активов с фиксированной доходностью BlackRock Рика Ридера.

1 декабря Дональд Трамп заявил, что определился с кандидатом на пост следующего председателя ФРС. Имя он не назвал. Минфин США ждет, что нового руководителя объявят до 25 декабря.