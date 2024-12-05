Прокуратура добилась увольнения вице-мэра Мегиона в связи с утратой доверия

Прокуратура добилась изменения причины увольнения для бывшего замглавы Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе прокурорской проверки установлено, что бывшая вице-мэр не приняла мер к устранению конфликта интересов и не сообщила о нем работодателю. Она возглавляла департамент финансов администрации и, по данным ведомства, использовала свои должностные полномочия, чтобы обеспечивать в первую очередь финансирование по контрактам муниципальному учреждению, которое возглавлял ее супруг.

Работодатель уволил ее с формулировкой «по собственному желанию». Прокурор Мегиона обратился в суд иском о том, чтобы изменить формулировку и уволить экс-мэра в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил требования, решение еще не вступило в законную силу.

Ранее в Нефтеюганске (ХМАО — Югра) прокуратура добилась увольнения экс-депутата Яна Коваля с должности руководителя МУП «Школьное питание» в связи с утратой доверия. Было установлено, что он использовал автомобиль предприятия в личных целях и нарушал на нем ПДД, штрафы оплачивало предприятие.

Анна Капустина