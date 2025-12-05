На Ставрополье аренда домов на Новый год подорожала на 9%

Аренда загородных домов на новогодние праздники в Ставропольском крае достигла 22,3 тыс. руб. в сутки. Цены выросли на 9% по сравнению с прошлым годом. Такие данные собрали аналитики «Циан».

Ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская отметила, что ставки по 20 регионам в среднем поднялись на 8%. Этот рост соответствует динамике других сегментов недвижимости. Максимальный скачок произошел в Москве и Подмосковье — на 23%, в Тверской области — на 22%, в Самарской — на 14%.

Московский регион лидирует с расценками 41 тыс. руб. в сутки. Владимирская область следует за ним с 30 тыс. руб. Татарстан занимает третье место — 27,2 тыс. руб. в сутки. В Ставропольском крае и других локациях с развитым рынком цены держатся на уровне 20–26 тыс. руб.

Спрос на посуточную аренду загородных домов увеличился на 5%. Рост оказался сдержанным. Укрепление рубля в 2025 году побудило многих россиян выбрать зарубежный отдых вместо отечественных предложений. Пессимистические ожидания относительно перспектив социально-экономической обстановки в стране и курса национальной валюты подстегнули спрос на заграничные туры, которые воспринимаются как последняя возможность на обозримое будущее.

При этом в соседней Карачаево-Черкесской Республике аренда выросла на 18% и достигла 17,5 тыс. руб. в сутки из-за наличия горнолыжных курортов. Аналитики «Суточно.ру» прогнозируют дополнительный рост цен на 15% ближе к концу декабря. В целом рынок реагирует на ранние бронирования, которые выросли в полтора раза.

Станислав Маслаков