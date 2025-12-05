Путин: Россия и Индия придерживаются принципов Махатмы Ганди

Владимир Путин в Дели посетил мемориал Махатмы Ганди на месте его кремации и возложил венок. Он также оставил запись в книге почетных гостей комплекса «Раджгхат», сообщила пресс-служба Кремля.

«В своих письмах Льву Николаевичу Толстому он (Махатма Ганди.—“Ъ”) много рассуждал о будущем мира — свободном от диктата, гегемонии, основанном на принципах равноправия, взаимного уважения и сотрудничества народов»,— написал президент. По его словам, Индия и Россия придерживаются этих принципов.

4 декабря Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с двухдневным государственным визитом. Сегодня утром он приехал в президентский дворец Раштрапати Бхаван. Президента РФ лично приветствовала индийская коллега Драупади Мурму, а также премьер-министр Нарендра Моди. После протокольных мероприятий запланированы переговоры на высшем уровне.

