Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели на встречу с Моди
Владимир Путин приехал в президентский дворец (Раштрапати Бхаван) в Нью-Дели на встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Господин Моди прибыл в резиденцию несколькими минутами раньше.
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Мероприятия начались с официальной церемонии встречи политиков. Президента РФ также лично приветствовала индийская коллега Драупади Мурму. Позже, в Хайдарабадском дворце, состоятся официальные переговоры Россия — Индия на высшем уровне.
В страну Владимир Путин прилетел накануне, его визит продлится два дня.
