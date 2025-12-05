Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели на встречу с Моди

Владимир Путин приехал в президентский дворец (Раштрапати Бхаван) в Нью-Дели на встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Господин Моди прибыл в резиденцию несколькими минутами раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adnan Abidi / Reuters Фото: Adnan Abidi / Reuters

Мероприятия начались с официальной церемонии встречи политиков. Президента РФ также лично приветствовала индийская коллега Драупади Мурму. Позже, в Хайдарабадском дворце, состоятся официальные переговоры Россия — Индия на высшем уровне.

В страну Владимир Путин прилетел накануне, его визит продлится два дня.

О том, как президента встретили в Индии, — в репортаже Андрея Колесникова.