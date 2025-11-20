В ХМАО не смогли начать суд над бывшим замгубернатора из-за домашнего ареста

Сургутский городской суд перенес начало рассмотрения дела бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Алексея Шипилова, обвиняемого во взяточничестве, на 3 декабря. Причина — его не доставили из Ханты-Мансийска, где он находится под домашним арестом. Судебное заседание должно было начаться в четверг, но инспекция отказалась перевозить Шипилова в Сургут.

«Так как местом исполнения избранной подсудимому меры пресечения в виде домашнего ареста является г. Ханты-Мансийск, уголовно-исполнительная инспекция Ханты-Мансийского межмуниципального филиала отказалась доставлять Шипилова А.В. в г. Сургут»,— говорится в сообщении суда.

Напомним, Алексей Шипилов обвиняется в получении взятки в размере 7,5 млн руб. за общее покровительство одной из управляющих компаний города Нижневартовска. Ему предъявлены обвинения по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Задержали экс-чиновника в феврале. Сначала его поместили в СИЗО, но затем меру пресечения изменили и поместили под домашний арест. В связи с возбуждением уголовного дела партия «Единая Россия» приостановила его членство.

Мария Игнатова