Главный дом усадьбы Стаховичей в Липецкой области достался местной компании

Единственным участником аукциона по продаже главного дома усадьбы Стаховичей в Липецкой области (ОКН федерального значения) и участка под ним стало местное ООО «Аргос» Евгения Ефанова. С компанией должны заключить договор по начальной цене лота в 8,5 млн руб. Это следует из документации торгов.

Главный дом усадьбы Стаховичей в Липецкой области

Фото: «Дом. РФ»

По данным Rusprofile, ООО «Аргос» было зарегистрировано в сентябре 2022 года в Москве, в январе 2024 года сменило юридический адрес на липецкий. Основной вид деятельности — разработка строительных проектов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и бенефициар — Евгений Ефанов. По итогам 2024 года компания получила выручку 29 млн руб. и чистую прибыль 42 тыс. руб. Два первых года общество сработало с нулевыми финпоказателями.

Имущественный комплекс расположен в селе Пальна-Михайловка Становлянского округа. В его состав входят двухэтажное здание площадью 688,7 кв. м (также имеет один подземный этаж) и земельный участок на 974 кв. м. Оба объекта в федеральной собственности. По мнению продавца, здание подходит для коммерческого использования.

Главный дом усадьбы построен в 1910 году на месте сгоревшего двумя годами ранее деревянного дома, сооруженного по проекту архитектора Александра Витберга. Каменный дом полностью воспроизводит планировку и архитектурное оформление своего утраченного предшественника. Входящий в комплекс английский парк охраняется государством как дендрологический памятник природы. Работы по реставрации дома проводились в начале 2000-х годов.

