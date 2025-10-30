Учебный корпус в тамбовском Мичуринске подешевел на 30,6% и снова попал на торги

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» в четвертый раз выставил на аукцион имущественный комплекс на улице Мичурина в тамбовском райцентре Мичуринск. Начальная цена лота впервые снизилась до 28,8 млн руб., ранее лот продавался за 41,5 млн руб., что на 30,6% дороже. Это следует из аукционной документации.

В состав лота входят четырехэтажное здание учебного корпуса площадью 8,8 тыс. кв. м и земельный участок на 1,17 га. По словам продавца, имущественный комплекс расположен на юго-западе Мичуринска в окружении ИЖС. В непосредственной близости от него — Липецкое шоссе, в 800 м — автовокзал.

Задаток для участия в торгах составляет 2,9 млн руб. Шаг аукциона — 289 тыс. руб. Подавать заявки можно с 31 октября по 1 декабря, итоги планируется подвести 5 декабря.

Три предыдущих аукциона по реализации лота не состоялись из-за отсутствия заявок.

В начале октября «Дом. РФ» объявил торги на находящийся в федеральной собственности объект культурного наследия «Усадьба Стаховичей: Главный дом, 1910 года». Начальная цена лота составляет 8,8 млн руб.

Ульяна Ларионова