Улицу Выездную в Новознаменском перекроют для благотворительного забега

В Краснодаре 7 декабря на два часа перекроют участок ул. Выездной для проведения благотворительного забега «Своих не бросаем» в честь Дня Героев Отечества. Как сообщает городской департамент транспорта, движение будет ограничено с 10:00 до 12:00 на отрезке от ул. Жукова до ул. Богатырской в жилом районе Новознаменский.

На время блокировки дороги автобусы маршрутов №19 и 89 изменят схему движения и будут следовать в обход по улице Владимира Волкова.

Ведомство призывает водителей и пассажиров общественного транспорта заблаговременно продумать маршруты поездок и проявить внимательность.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре началось строительство сетей ливневой канализации на улицах Дежнева и Таманской. Работы ведутся на участках от ул. Уральской до ул. Просторной и от дома №159/1 до пересечения с ул. Ставропольской.

