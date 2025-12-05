За год число выдворенных мигрантов на Кубани снизилось на четверть

В Краснодарском крае число выдворенных иностранных граждан за январь—октябрь 2025 года сократилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет сообщила «Деловая газета.Юг» (https://www.dg-yug.ru/news/20205760.html) со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ, за 10 месяцев этого года из региона выдворили 2,8 тыс. мигрантов, что на 26% меньше показателя 2024 года, когда их число составляло 3,9 тыс. человек. Чаще всего меры выдворения применялись в отношении граждан Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В декабре 2024 года в крае был расширен перечень видов экономической деятельности, в которых запрещено привлекать иностранных граждан по патентам. В него вошли 88 сфер, включая строительство зданий, инженерных сооружений и специализированные работы. Запрет начал действовать в течение шести месяцев с момента принятия постановления.

Позднее, в конце июня 2025 года, региональные власти продлили срок вступления в силу ограничений на использование труда мигрантов при строительстве социальных объектов. Обновленный документ перенес срок действия требований до конца 2025 года, сохранив ранее установленные параметры регулирования.

Ранее сообщалось, что, по данным на август 2025 года, в Краснодарском крае 70,2% иностранцев, то есть 201 человек, прошли тест на знание русского языка с начала года. Тест показывает, насколько люди знают язык, чтобы учиться в школе. Всего в проверке участвовали 286 иностранцев.

В Краснодаре с начала года тест прошли 128 иностранцев и людей без гражданства. До конца 2025 года еще 231 человек планирует пройти проверку.

Мария Удовик