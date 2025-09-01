Тестирование на знание русского языка на Кубани прошли 70% иностранцев

По состоянию на август 2025 года в Краснодарском крае с начала года тестирование на знание русского языка прошли 70,2% иностранцев — 201 человек. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки региона.

Тестирование выявляет уровень знания языка, необходимый для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Всего в проверке участвовали 286 приезжих.

В Краснодаре с начала года тестирование прошли 128 иностранцев и лиц без гражданства. До конца 2025 года проверку пройдет еще 231 человек.