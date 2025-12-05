Замначальника ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю назначен Владислав Малкин

Новым заместителя начальника ГУ МВД РФ по Ставрополью назначен Владислав Малкин. Соответствующий указ подписал президент России. Господин Малкин будет отвечать за вопросы гражданства и регистрации иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Кроме этого, указом президента Владиславу Малкину также присвоено звание генерал-майор полиции.

До назначения на пост замначальника ГУ МВД господин Малкин был помощником Главы Республики Адыгея.

Наталья Белоштейн