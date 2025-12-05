Лурье вместо Долиной заплатила 100 тыс. рублей налога за квартиру

Певица Лариса Долина с июня по декабрь 2024 года не платила налог на имущество за квартиру, которую она продала Полине Лурье. Налог оплатила покупательница недвижимости, сообщила «РИА Новости» ее адвокат Светлана Свириденко. По ее словам, сумма налога превысила 100 тыс. руб.

Госпожа Свириденко отметила, что налоговая служба потребовала от Полины Лурье выплатить пошлину, несмотря на признание договора купли-продажи квартиры недействительным. Возражения покупательницы, подкрепленные нормами гражданского законодательства, остались без внимания, добавила адвокат.

В 2024 году Лариса Долина продала свою московскую квартиру за 112 млн руб. Позже певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и заключила сделку, не осознавая своих действий. В марте Хамовнический суд Москвы вернул артистке ее квартиру. Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции признали такое решение законным.

Покупательница квартиры Полина Лурье, которая не знала о мошеннической схеме, так и не смогла вернуть потраченные на покупку деньги. 2 декабря Верховный суд сообщил, что получил жалобу на решения нижестоящих инстанций. Среди заинтересованных лиц теперь числятся дочь и внучка артистки.

Подробнее о деле Ларисы Долиной — в материале «Ъ» «Долина рисков».