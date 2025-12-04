Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору о ее квартире

Верховный суд России привлек дочь Ангелину и несовершеннолетнюю внучку певицы Ларисы Долиной к разбирательству вокруг квартиры артистки. Они фигурируют в базе данных инстанции как заинтересованные лица.

В качестве третьих лиц суд привлек Анжелу Цырульникову — одну из осужденных по делу о мошенничестве в отношении госпожи Долиной. В качестве третьего лица в деле также фигурирует столичное управление по вопросам миграции МВД России. Дело передали в коллегию Верховного суда. Инстанция проведет судебное заседание 16 декабря.

В 2024 году Лариса Долина продала свою элитную московскую квартиру за 112 млн руб. Певица утверждала, что совершила сделку под давлением мошенников. В марте Хамовнический суд Москвы вернул артистке ее квартиру. Позже Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции признали решение законным. Однако покупательница квартиры Полина Лурье, которая не знала о мошеннической схеме, так и не смогла вернуть уплаченные деньги, которые она заплатила за жилье. 2 декабря Верховный суд сообщил, что получил жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье.

Подробнее о деле Ларисы Долиной — в материале «Ъ» «Долина рисков».